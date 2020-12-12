Источник материала: Хартия'97

Люди с бело-красно-белыми флагами вышли в агрогородке Прилуки 12.12.2020, 16:14

«Смотри в окно, а не в телевизор».

Сегодня — 126 день протестов в Беларуси. 12 декабря протестные акции и марши проходят по всей столице и во многих регионах Беларуси.

Люди с бело-красно-белыми флагами вышли в агрогородке Прилуки, пишет телеграм-канал vybory_smotri .

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