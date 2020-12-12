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Люди с бело-красно-белыми флагами вышли в агрогородке Прилуки
Источник материала: Хартия'97
Люди с бело-красно-белыми флагами вышли в агрогородке Прилуки
«Смотри в окно, а не в телевизор».
Сегодня — 126 день протестов в Беларуси. 12 декабря протестные акции и марши проходят по всей столице и во многих регионах Беларуси.
Люди с бело-красно-белыми флагами вышли в агрогородке Прилуки, пишет телеграм-канал
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«Смотри в окно, а не в телевизор».
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