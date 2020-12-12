Источник материала: Хартия'97

87-летнюю рекордсменку БССР по пулевой стрельбе будут судить за флаг на балконе 12.12.2020, 16:10

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Ей удалось спастись от нацистов, а теперь ее судят лукашисты.

15 декабря в Октябрьском районном суде города Минска будут судить родную тетю историка Александра Белого Елизавету за бело-красно-белый флаг на балконе ее квартиры по улице Асаналиева, 58.

Отметим, что женщина является многократной чемпионкой и рекордсменкой БССР и Белорусского военного округа по пулевой стрельбе.

«Калі казаць пра нацызм, які нібыта ўвасабляе БЧБ-сцяг. Разам з маёй бабуляй Фрумай і маім бацькам Валерыянам цётка Лізавета здолела ўцячы з Віцебска на апошнім эвакуацыйным цягніку ў ліпені 1941-га, і таму яны не былі забітыя нацыстамі. А 16 нашых сваякоў Шэйніных былі забітыя ў Віцебскім і Бешанковіцкім гетах. Яшчэ трое Шэйніных, яе родныя дзядзькі, загінулі на франтах вайны са зброяй у руках. Таму да нацызма ў цёткі Лізаветы свае рахункі. I я думаю, што насамрэч пераемнасць з нацызмам дэманструе калгасна-фашысцкая ўлада, якая будзе яе судзіць», – написал Белый в своем Facebook .

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