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Минчане с соседями вышли на марш дворов
Источник материала: Хартия'97
Минчане с соседями вышли на марш дворов
Колонны скандируют «Это наш город!».
Протестные акции и марши проходят сегодня по всей столице и во многих регионах Беларуси.
Лошица с соседями, а также жители улицы Жуковского сегодня также вышли на марш дворов. Видео опубликовал телеграм-канал
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Колонны скандируют «Это наш город!».
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