Источник материала: Хартия'97

Минчане с соседями вышли на марш дворов 12.12.2020, 16:03

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Колонны скандируют «Это наш город!».

Протестные акции и марши проходят сегодня по всей столице и во многих регионах Беларуси.

Лошица с соседями, а также жители улицы Жуковского сегодня также вышли на марш дворов. Видео опубликовал телеграм-канал «Радыё Свабода» .

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