Источник материала: Хартия'97

В Бобруйске грузовик въехал в остановку и придавил к дереву двух пешеходов 12.12.2020, 15:40

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Фото: МЧС

Людей освободили спасатели.

Как сообщает МЧС , вечером 11 декабря на улице Кирова в Бобруйске грузовик въехал в остановку и придавил к дереву двух пешеходов.

Выяснилось, что водитель грузовика Mercedes-Benz не справился с управлением и наехал на стоявших на остановке людей, а потом врезался в дерево.

В результате ДТП между автомобилем и деревом оказались зажаты два человека. Людей освободили спасатели, мужчины госпитализированы.

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