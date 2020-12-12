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В Бобруйске грузовик въехал в остановку и придавил к дереву двух пешеходов
Источник материала: Хартия'97
В Бобруйске грузовик въехал в остановку и придавил к дереву двух пешеходов
Людей освободили спасатели.
Как сообщает
Выяснилось, что водитель грузовика Mercedes-Benz не справился с управлением и наехал на стоявших на остановке людей, а потом врезался в дерево.
В результате ДТП между автомобилем и деревом оказались зажаты два человека. Людей освободили спасатели, мужчины госпитализированы.
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