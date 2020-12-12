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Минский Красный Бор с соседями задаёт ритм на завтра
Источник материала: Хартия'97
Минский Красный Бор с соседями задаёт ритм на завтра
Жыве Беларусь!
Сегодня — 126 день протестов в Беларуси. 12 декабря протестные акции и марши проходят по всей столице и во многих регионах нашей страны.
- Микрорайон Минска Красный Бор с соседями задает ритм на завтра, пишет телеграм-канал
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Жыве Беларусь!
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