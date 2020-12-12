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Минский Красный Бор с соседями задаёт ритм на завтра

12.12.2020 16:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Минский Красный Бор с соседями задаёт ритм на завтра

  • 12.12.2020, 16:32
Минский Красный Бор с соседями задаёт ритм на завтра

Жыве Беларусь!

Сегодня — 126 день протестов в Беларуси. 12 декабря протестные акции и марши проходят по всей столице и во многих регионах нашей страны.

- Микрорайон Минска Красный Бор с соседями задает ритм на завтра, пишет телеграм-канал«Хартии-97».

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Теги: Минск
 
 
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