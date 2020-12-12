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БПРЗ выделил на борьбу с COVID-19 около $250 тысяч в ноябре
12.12.2020 16:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 дек – Sputnik. Белорусский профсоюз работников здравоохранения (БПРЗ) направил на борьбу c COVID-19 около 625 тысяч белорусских рублей (около 250 тысяч долларов) в ноябре, такая информация размещена на
© Photo : РФПИ и Центр имени Гамалеи
Председатель республиканского комитета профсоюза Вячеслав Шило во время встречи с активом первичной профсоюзной организации РУП "Белмедпрепараты" сказал, что расходы на приобретение СИЗ и дезинфицирующих средств составили более 206 тысяч белорусских рублей. На оказание материальной помощи членам профсоюза направлено более 418 тысяч.
БПРЗ с 1 апреля по декабрь направил около 5 миллионов 235 тысяч рублей на мероприятия, связанные с эпидемиологической ситуацией. Из них на приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств – более 2 миллионов 497 тысяч. На матпомощь членам профсоюза было выделено около 2 миллионов 737 тысяч.
Одна из главных задач отраслевого профсоюза в нынешней непростой эпидемиологической ситуации – обезопасить работников учреждений здравоохранения. Отмечается, что профсоюз будет и дальше стараться обеспечивать максимальной защитой медработников от COVID-19.
В связи с осложнением эпидемиологической ситуации, также проводится дополнительный мониторинг соблюдения требований безопасности при эксплуатации систем медицинского газоснабжения и контроль систем отопления, вентиляции и кондиционирования помещений.
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Одна из главных задач отраслевого профсоюза в нынешней непростой эпидемиологической ситуации – обезопасить работников учреждений здравоохранения.
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