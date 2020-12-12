В субботу, 12 декабря 2020 года, в Беларуси принесли присягу 8 тысяч новобранцев

Источник материала: Ежедневник

С жестким отбором, чтобы все же не допустить в новый призыв протестных новобранцев, Министерство обороны пополнило свои ряды надежными солдатами.

В субботу, 12 декабря 2020 года, в Беларуси приняли присягу около 8 тыс. новобранцев. Из них 2500 человек принимали присягу в 72-м гвардейском Объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов.

В этом, самом большом учебном центре Минобороны, в торжественном мероприятии принимал участие заместитель министра обороны генерал-майор Сергей Потапенко. Он много говорил о том, что под руководством своих командиров и старших товарищей новобранцы станут настоящими защитниками Отечества. На этот раз обошлось без политики и конкретизации угроз – внешних и внутренних. Новобранцы все же.