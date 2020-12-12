Автопробег «За единую Беларусь»: из Минска в Жодино и Борисов

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Участники движения «За единую Беларусь» продолжают свои поездки по стране. Цель остается той же – обратить внимание на мир и безопасность, которые нужно постараться сохранить. Сегодня участники автопробега отправились в Жодино и Борисов.

Маршрут новый, но отправная точка маршрута, как и прежде – в столице. Несмотря на лёгкий мороз, не теряли оптимизма и поддерживали друг друга. Здесь сегодня все, кто «за Беларусь» без войн и потрясений. И под государственным флагом.

Помогать – это просто. Участники автопробега под Новый год стали еще и организаторами благотворительного марафона, где каждый водитель под ёлкой оставляет подарок для ребят из детских домов в разных уголках страны.

Первая остановка – в Жодино. Здесь очередь из машин растянулась на несколько километров, окрасив улицы города в цвета государственной символики. Участники автопробега стараются по маршруту организовывать и небольшие экскурсии, многие ведь берут с собой малышей. В Жодино, конечно, не обошлось без БелАЗа.

Завершится сегодняшний автомарафон в Борисове.

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