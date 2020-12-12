ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Автопробег «За единую Беларусь»: из Минска в Жодино и Борисов

12.12.2020 16:51 — Разное |  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала:

Автопробег «За единую Беларусь»: из Минска в Жодино и Борисов

Участники движения «За единую Беларусь» продолжают свои поездки по стране. Цель остается той же – обратить внимание на мир и безопасность, которые нужно постараться сохранить.  Сегодня участники автопробега отправились в Жодино и Борисов. 

Маршрут новый, но отправная точка маршрута, как и прежде – в столице. Несмотря на лёгкий мороз, не теряли оптимизма и поддерживали друг друга. Здесь сегодня все, кто «за Беларусь» без войн и потрясений. И под государственным флагом.

Помогать – это   просто. Участники автопробега под Новый год  стали еще и организаторами благотворительного марафона, где каждый водитель под ёлкой оставляет подарок для ребят из детских домов в разных уголках страны.

Первая остановка – в Жодино. Здесь очередь из машин растянулась на несколько километров, окрасив улицы города в цвета государственной символики. Участники автопробега стараются  по маршруту организовывать и  небольшие экскурсии, многие ведь берут с собой малышей. В Жодино, конечно, не обошлось без БелАЗа.

Завершится сегодняшний автомарафон в Борисове.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участники движения «За единую Беларусь» продолжают свои поездки по стране. Цель остается той же – обратить внимание на мир и безопасность, которые нужно...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мезозой и рухлядь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика