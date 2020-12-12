Клятва на верность Родине: по всей стране прошло посвящение новобранцев в ряды Вооруженных Сил Беларуси

Источник материала:

Сегодня в соединениях и воинских частях по всей стране прошло торжественное посвящение новобранцев в ряды Вооруженных Сил Беларуси. Это событие не только для тех, кто принимает, и будет обучать «защитников страны», но, в первую очередь, для самих новобранцев. Слова «служу Республике Беларусь» все они произнесут впервые и за этим стоит большой труд – физической и военной подготовки, дисциплины и готовности в любой момент взять в руки оружие, чтобы защищать страну.

Во время этой осенней кампании призвали больше восьми тысяч солдат срочной и резервной службы. Из них около двух с половиной тысяч церемонию прошли в крупнейшем 72-м гвардейском Объединенном учебном центре. Сюда на курс молодого бойца приезжают призывники со всей страны. В течение месяца они изучали устав, занимались строевой, огневой и физической подготовкой. Присяга была вызубрена еще задолго до церемонии, но новобранцам все равно дают возможность «подсмотреть» текст, все очень волнуются. Среди зрителей ведь не только боевые командиры, но и самые близкие новобранцев. Им разрешили приехать, несмотря на сложную эпидситуацию.

После присяги из учебного центра новобранцев переведут в расположение их воинских подразделений, где они и начнут службу. В сентябре часть молодых бойцов ждет совместное с российскими военными стратегическое учение «Запад – 2021». А прямо сейчас, после церемонии, – военнослужащие нового пополнения по традиции отправились в свое первое увольнение.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram