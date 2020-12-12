﻿ Клятва на верность Родине: по всей стране прошло посвящение новобранцев в ряды Вооруженных Сил Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Клятва на верность Родине: по всей стране прошло посвящение новобранцев в ряды Вооруженных Сил Беларуси

12.12.2020 16:51 — Разное |  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала:

Клятва на верность Родине: по всей стране прошло посвящение новобранцев в ряды Вооруженных Сил Беларуси

Сегодня в соединениях и воинских частях по всей стране прошло торжественное посвящение новобранцев в ряды Вооруженных Сил Беларуси. Это событие не только для тех, кто принимает, и будет обучать «защитников страны», но, в первую очередь, для самих новобранцев. Слова «служу Республике Беларусь» все они произнесут впервые и  за этим стоит большой труд – физической и военной подготовки, дисциплины и готовности в любой момент взять в руки оружие, чтобы защищать страну.

Во время этой осенней кампании призвали  больше восьми тысяч солдат срочной и резервной службы. Из них около двух с половиной тысяч церемонию прошли в крупнейшем 72-м гвардейском Объединенном учебном центре. Сюда на курс молодого бойца приезжают призывники со всей страны. В течение месяца  они изучали устав, занимались строевой, огневой и физической подготовкой. Присяга была вызубрена еще задолго до церемонии, но новобранцам все равно дают возможность «подсмотреть» текст, все очень волнуются. Среди зрителей ведь не только боевые командиры, но и самые близкие новобранцев. Им разрешили приехать, несмотря на сложную эпидситуацию.

После присяги из учебного центра новобранцев переведут в расположение их воинских подразделений, где они и начнут службу. В сентябре часть молодых бойцов ждет совместное с российскими военными стратегическое учение «Запад – 2021». А  прямо сейчас, после церемонии, – военнослужащие нового пополнения по традиции отправились в свое первое увольнение.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в соединениях и воинских частях по всей стране прошло торжественное посвящение новобранцев в ряды Вооруженных Сил Беларуси. Это событие не только для тех,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мезозой и рухлядь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика