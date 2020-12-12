|
На границе вновь транспортный коллапс
Источник материала: Навiны
В пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза вновь сложилась непростая ситуация.
По данным Госпогранкомитета на 16:00, своей очереди на выезд ожидает более 1300 большегрузных автомобилей.
Как обычно, самая длинная «колейка» на литовском направлении — более 740:
В Латвию пытаются выехать более 350 фур:
В трех пунктах пропуска на границе с Польшей стоит более 210 грузовиков:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза вновь сложилась непростая ситуация.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)