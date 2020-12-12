﻿ На границе вновь транспортный коллапс. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На границе вновь транспортный коллапс

12.12.2020 16:59 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза вновь сложилась непростая ситуация.

На границе вновь транспортный коллапс

По данным Госпогранкомитета на 16:00, своей очереди на выезд ожидает более 1300 большегрузных автомобилей.

Как обычно, самая длинная «колейка» на литовском направлении — более 740:

  • «Каменный Лог» — более 300;  
  • «Котловка» — более 180;
  • «Бенякони» — более — 140;
  • «Привалка» — более 120.  

В Латвию пытаются выехать более 350 фур:

  • «Урбаны» — более 200;
  • «Григоровщина» — более 150.  

В трех пунктах пропуска на границе с Польшей стоит более 210 грузовиков:

  • «Брузги» — более 80; 
  • «Козловичи» — более 80;
  • «Берестовица» — более 50.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза вновь сложилась непростая ситуация.
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава МИД Швеции: Лукашенко должен быть привлечен к ответственности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика