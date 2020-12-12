ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выяснили, какую комиссию придется заплатить за снятие денег в банкомате «чужого» банка

12.12.2020 17:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На улицах столицы установлены сотни банкоматов, но порой, чтобы срочно снять наличку или посмотреть баланс карты, приходится пользоваться устройствами «чужого» банка.

Корреспондент агентства «Минск-Новости» выяснил, какую комиссию придется заплатить.

Самая большая комиссия за снятие белорусских рублей в «чужих» банкоматах по картам «Банка БелВЭБ» (3 %, минимум 7 руб.), «БПС-Сбербанка» (4 %, минимум 5 руб.) и «Приорбанка» (3 %, минимум 5 руб.). Правда, эти суммы могут быть меньше в случае, если карты подключены к пакетам услуг.

В «Белгазпромбанке» сократился список банков-партнеров, теперь среди них остались только «Белагропромбанк» и «МТБанк».

В «Белинвестбанке» увеличился минимум за снятие. Был 2,5 %, минимум 2 руб. — стал 2,5 % (3 руб.).

В «БНБ-Банке» изменились банки-партнеры, в устройствах которых можно снимать наличные с меньшей комиссией: теперь вместо восьми партнеров осталось только два — «Белгазпромбанк» и «Альфа-Банк».

В «Банке «Решение» изменилась комиссия за снятие во всех «чужих» банкоматах. Теперь и в устройствах банков-партнеров, и в остальных плата взимается одинаковая.

В «Статусбанке» по «СТАТУСкарте» изменилась комиссия. Раньше можно было снимать без комиссии в банкоматах «Белгазпромбанка» и «Белагропромбанка», сейчас — только в кассе «Статусбанка».
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На улицах столицы установлены сотни банкоматов, но порой, чтобы срочно снять наличку или посмотреть баланс карты, приходится пользоваться устройствами «чужого»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские силовики призвали к новым выборам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика