Пока есть отличие. В Иране казнили оппозиционного журналиста





В Иране казнили редактора оппозиционного новостного сайта и телеграм-канала Amad News Рухоллу Зама (на фото), приговоренного к смерти в июне по обвинению в антиправительственной деятельности, "глобальной коррупции" и сотрудничестве с разведками Франции, США и Израиля.





8 декабря Верховный суд Ирана оставил в силе смертный приговор, утром 12 декабря Зама повесили. Власти Ирана считают журналиста одним из ключевых организаторов протестов в 2017-2018 годах. Amad News публиковал компромат на иранских чиновников.





сообщает, что журналист был похищен в Ираке, куда его заманили, пообещав интервью с высокопоставленным представителем режима аятолл. Зам получил политическое убежище во Франции, но в 2019 году был похищен Корпусом стражей исламской революции и вывезен в Иран. NEWSru.co.il со ссылкой на редактора радиостанции "Радио Парас" Рани Амраничто журналист был похищен в Ираке, куда его заманили, пообещав интервью с высокопоставленным представителем режима аятолл.





Зам отрицал предъявленные обвинения, однако позднее в эфире местного телевидения извинился за вмененные ему преступления, передает иранская служба "Радио Свобода". Международные правозащитные организации уверены, что признания могли быть сделаны под пытками.





Международная организация "Репортеры без границ" назвала судью, который председательствовал на процессе над Рухоллой Замом, "палачом журналистов и блогеров". Военный эксперт Владимир Евсеев в комментарии радиостанции "Эхо Москвы" предположил, что казнь журналиста могла быть реакцией на громкое убийство известного физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.





"В отношении журналистов, для того что бы было приведено в исполнение такое решение, должны быть чрезвычайно серьезные основания. <...> Возможно, это была одна из возможных реакций на убийство этого ядерщика, потому что в Иране смертную казнь используют не так часто", - считает Евсеев.



