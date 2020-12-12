Рейтинг моделей, которые лучше сохраняют свою стоимость. Речь об авто

В рамках исследования специалисты также подготовили список массовых кроссоверов и внедорожников в возрасте 5 лет, которые, наоборот, больше всего теряют в цене.









Opel Mokka

В сегменте SUV (B) лидером антирейтинга оказался Opel Mokka в модификации с бензиновым мотором 1,4 л, механической КП и полным приводом. Индекс остаточной стоимости этой модели – 55,7%. То есть, этот автомобиль, который был куплен новым в 3 квартале 2015 года, спустя 5 лет (3 квартал 2020-го) придется продать за цену, которая в среднем будет на 44,3% ниже первоначальной.





пишет interfax.by Среди моделей SUV (C) аутсайдером стал кроссовер Opel Antara с дизельным двигателем 2,2 л, АКП и полным приводом. Его результат – 48,2%. Иными словами, потеря стоимости за 5 лет составит более половины,interfax.by

В сегменте SUV (D) больше других теряет в цене внедорожник УАЗ "Патриот", оснащенный дизельным мотором 2,2 л и "механикой". По итогам 3 квартала 2020 года остаточная стоимость 5-летнего такого автомобиля составляет 56,9%.





Среди моделей сегмента SUV (E) самую низкую остаточную стоимость имеет Nissan Pathfinder, укомплектованный бензиновым двигателем 3,5 л и "автоматом". Через 5 лет она равна 51,9%.