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"Страхи/Ошибки". Как пережить отношения на расстоянии
12.12.2020 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Вместе с клиническим психологом, экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой и психологом, коучем Сергеем Насибяном разбираемся, к чему готовиться партнёрам, которые вынуждены любить на расстоянии.
© REUTERS / Mario Anzuoni
1:00 А имеют ли право быть отношения на расстоянии?
4:00 О географических и эмоциональных расстояниях: когда между парнёрами не существует границ
8:00 Какие правила необходимо установить в начале таких отношений
10:05 Как справляться с ревностью
13:35 О страхе перед реальной встречей после долгих переписок онлайн
15:20 О плюсах дистанционных отношений (да, они есть)
20:55 Допустима ли полигамность в отношениях на расстоянии?
24:50 Будут ли популярны гостевые браки после пандемии?
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Есть ли будущее у отношений на расстоянии и стоят ли они того? Какие правила надо установить и что делать с ревностью? Сколько может продолжаться любовь "на...
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