Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Страхи/Ошибки". Как пережить отношения на расстоянии

Вместе с клиническим психологом, экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой и психологом, коучем Сергеем Насибяном разбираемся, к чему готовиться партнёрам, которые вынуждены любить на расстоянии.

1:00 А имеют ли право быть отношения на расстоянии?

4:00 О географических и эмоциональных расстояниях: когда между парнёрами не существует границ

8:00 Какие правила необходимо установить в начале таких отношений

10:05 Как справляться с ревностью

13:35 О страхе перед реальной встречей после долгих переписок онлайн

15:20 О плюсах дистанционных отношений (да, они есть)

20:55 Допустима ли полигамность в отношениях на расстоянии?

24:50 Будут ли популярны гостевые браки после пандемии?

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