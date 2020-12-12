В Бресте во дворе грузовой микроавтобус задавил насмерть пенсионерку

Источник материала: Tut.by

В Бресте во дворе на улице Московской Iveco насмерть сбил пенсионерку. ДТП произошло в субботу около 14.40, сообщает пресс-служба МВД.



Фото: пресс-служба МВД

По предварительной информации, 27-летний водитель грузового микроавтобуса, двигаясь задним ходом, наехал на 74-летнюю женщину.

Пенсионерка скончалась на месте.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ, которые устанавливают обстоятельства трагедии.