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В Бресте во дворе грузовой микроавтобус задавил насмерть пенсионерку
Источник материала: Tut.by
В Бресте во дворе на улице Московской Iveco насмерть сбил пенсионерку. ДТП произошло в субботу около 14.40, сообщает пресс-служба МВД.
По предварительной информации, 27-летний водитель грузового микроавтобуса, двигаясь задним ходом, наехал на 74-летнюю женщину.
Пенсионерка скончалась на месте.
Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ, которые устанавливают обстоятельства трагедии.
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По предварительной информации, 27-летний водитель грузового микроавтобуса, двигаясь задним ходом, наехал на 74-летнюю женщину.
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