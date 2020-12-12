Audi приступила к выпуску электрического седана E-Tron GT

Источник материала: Tut.by

Официальный дебют седана E-Tron GT, который станет самым мощным электромобилем в ряду Audi, еще не состоялся, а в компании, чтобы лишний раз подогреть интерес к новинке, уже объявили о начале производства машин на заводе в Неккарзульме.





Производственный комплекс Audi Böllinger Höfe выпускает также суперкары R8, а еще гибридные версии A6, A7 и A8. Для выпуска новой модели завод в Неккарзульме был расширен, модернизирован и переоборудован, а весь производственный процесс, как отмечают в компании, «является углеродно-нейтральным». Например, с начала года объект использует исключительно электричество, вырабатывает которое работающая на биогазе теплоэлектростанция.





Для транспортировки грузов и доставки деталей используются автомобили, работающие на биометане, а также два грузовика, работающих на сжиженном природном газе (до конца года парк пополнится еще одним).









А еще на предприятии внедрена «замкнутая производственная цепочка деталей из алюминия». Речь идет о переработке обрезков алюминиевого листа, произведенных в прессовом цехе (к примеру, при производстве боковой панели кузова для E-Tron GT), которые возвращаются обратно поставщику, где они перерабатываются и затем повторно используются в Audi, позволяя тем самым сократить выбросы углекислого газа. Работой с алюминием дело не ограничивается. Отходы от сборки A6 и A7 однородно сортируются, измельчаются и затем перерабатываются в специальные волокна, которые используются в 3D-принтерах для производственного процесса.





Напомним, что Audi не так давно опубликовала фотографии прототипа E-Tron GT с маскировочной пленкой на кузове. Мировая премьера должна состояться в начале 2021 года, причем вместе со стандартным седаном будет представлена и его «разогретая» модификация RS. Вскоре после премьеры стартует прием заказов, а к дилерам в Европе электрокары начнут поступать весной следующего года.