В Бресте Iveco насмерть сбил пенсионерку во дворе

Источник материала: Onliner

Все произошло сегодня около 14:40 во дворе на улице Московской. По предварительной информации, 27-летний водитель грузовика, двигаясь задним ходом, наехал на 74-летнюю женщину.

Пенсионерка скончалась на месте, сообщает МВД. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ, которые устанавливают обстоятельства трагедии.