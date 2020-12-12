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В Бресте Iveco насмерть сбил пенсионерку во дворе
Источник материала: Onliner
Все произошло сегодня около 14:40 во дворе на улице Московской. По предварительной информации, 27-летний водитель грузовика, двигаясь задним ходом, наехал на 74-летнюю женщину.
Пенсионерка скончалась на месте,
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Все произошло сегодня около 14:40 во дворе на улице Московской. По предварительной информации, 27-летний водитель грузовика, двигаясь задним ходом, наехал на 74-летнюю...
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