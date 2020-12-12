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В Бресте Iveco насмерть сбил пенсионерку во дворе

12.12.2020 17:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Все произошло сегодня около 14:40 во дворе на улице Московской. По предварительной информации, 27-летний водитель грузовика, двигаясь задним ходом, наехал на 74-летнюю женщину.

Пенсионерка скончалась на месте, сообщает МВД. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ, которые устанавливают обстоятельства трагедии.

 
 
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Все произошло сегодня около 14:40 во дворе на улице Московской. По предварительной информации, 27-летний водитель грузовика, двигаясь задним ходом, наехал на 74-летнюю...
 
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