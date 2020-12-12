ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самая доступная альтернатива загранице. В Силичах открылся сезон

12.12.2020 17:21 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Температура держится адекватных зимних значений. Снег наличествует. Народонаселение страны резонно потянулось за своими санками, лыжами да сноубордами. В идеальной ситуации махнуть бы куда-нибудь за пределы Беларуси. Но пандемия и прочие причины. В общем, страна совсем скоро закроет границы, так что кататься надо дома. И вот как раз в Силичах стартовал сезон. Съездили за Минск посмотреть, как там себя чувствует снег.

Самое важное. Вот прайс.

Самая доступная альтернатива загранице. В Силичах открылся сезон

Самая доступная альтернатива загранице. В Силичах открылся сезон

Самая доступная альтернатива загранице. В Силичах открылся сезон

Самая доступная альтернатива загранице. В Силичах открылся сезон

Самая доступная альтернатива загранице. В Силичах открылся сезон

Самая доступная альтернатива загранице. В Силичах открылся сезон

Самая доступная альтернатива загранице. В Силичах открылся сезон

Самая доступная альтернатива загранице. В Силичах открылся сезон

Самая доступная альтернатива загранице. В Силичах открылся сезон










 

Самая доступная альтернатива загранице. В Силичах открылся сезон

Самая доступная альтернатива загранице. В Силичах открылся сезон

Самая доступная альтернатива загранице. В Силичах открылся сезон

Самая доступная альтернатива загранице. В Силичах открылся сезон

Самая доступная альтернатива загранице. В Силичах открылся сезон

Самая доступная альтернатива загранице. В Силичах открылся сезон

Самая доступная альтернатива загранице. В Силичах открылся сезон

Самая доступная альтернатива загранице. В Силичах открылся сезон

Самая доступная альтернатива загранице. В Силичах открылся сезон

Самая доступная альтернатива загранице. В Силичах открылся сезон

Самая доступная альтернатива загранице. В Силичах открылся сезон

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Температура держится адекватных зимних значений. Снег наличествует. Народонаселение страны резонно потянулось за своими санками, лыжами да сноубордами. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чаму вядомы менскі бар «Перасьмешнік» выставілі на продаж
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика