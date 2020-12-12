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Самая доступная альтернатива загранице. В Силичах открылся сезон
Источник материала: Onliner
Температура держится адекватных зимних значений. Снег наличествует. Народонаселение страны резонно потянулось за своими санками, лыжами да сноубордами. В идеальной ситуации махнуть бы куда-нибудь за пределы Беларуси. Но пандемия и прочие причины. В общем, страна совсем скоро закроет границы, так что кататься надо дома. И вот как раз в Силичах стартовал сезон. Съездили за Минск посмотреть, как там себя чувствует снег.
Самое важное. Вот прайс.
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Температура держится адекватных зимних значений. Снег наличествует. Народонаселение страны резонно потянулось за своими санками, лыжами да сноубордами. В...
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