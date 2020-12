Чаму вядомы менскі бар «Перасьмешнік» выставілі на продаж

Источник материала: Свабода

Гаспадыня бару Вольга Мазур паведаміла Tut.by , што «сытуацыя стала крытычнай». «Перасьмешніку» не давалі працаваць кантрольныя органы, якія рэгулярна выпісвалі штрафы і ладзілі пазачарговыя праверкі.

«Нас закрылі ўжо чацьвёрты раз і ўжо другі тыдзень не адчыняюць. І я разумею, што гэта не канец. А ў мяне за сьпінай калектыў».

Рэстаратарка адзначыла, што бар перастаў прыносіць грошы, а пэрсанал захаваць неабходна. Менавіта дзеля гэтага яна і вымушаная прадаць «Перасьмешнік».

Бар «Перасьмешнік» на вуліцы Няміга ў самым цэнтры Менску адкрыўся 30 сьнежня 2016 году. Гэта бар з аўтарскай кухняй і жывой музыкай. Установа не працавала 26 кастрычніка, у дзень абвешчанага Агульнанацыянальнага страйку, пасьля чаго на бар, як і іншыя ўстановы, што далучыліся да страйку, пачалі прыходзіць праверкі з розных дзяржаўных органаў.

У лістападзе ўладальніцу «Перасьмешніка» Вольгу Мазур судзілі па артыкуле 23.34 КаАП за ўдзел у акцыі пратэсту 6 верасьня. Некаторы час яна правяла ў ізалятары на Акрэсьціна, і затым у судзе яе аштрафавалі на 675 рублёў.

Пасьля 26 кастрычніка ў Менску праз рэпрэсіі зачыніліся больш за 10 кавярняў і бараў, у тым ліку такія вядомыя як «Хулиган», «Ў бар», «Бедный родственник», SVOBODY.4, POST BAR, Monkey Food, кавярні O’Petit, «32.08. Вечнае лета», «Мануфактура».

Таксама зачыніліся ўсе праекты рэстаратара Ўладзіслава Луневіча: ENZO, Underdog, Дэпо, Лаўка, Let it be, BakeZavod, Simple. А сам Луневіч вымушаны быў пакінуць краіну.

Пацярпелі ад праверак кавярні і бары ў іншых гарадах Беларусі.