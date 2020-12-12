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Глава МИД Швеции о ситуации в Беларуси: совершенно ужасно и неприемлемо

12.12.2020 17:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Глава МИД Швеции о ситуации в Беларуси: совершенно ужасно и неприемлемо
Анн Линде и Светлана Тихановская / МИД Швеции
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде высказалась о ситуации в Беларуси.

Как передаёт ETC, главной целью она называет свободные и честные выборы. Также, уверена Линде, Александр Лукашенко должен быть привлечён к ответственности за насилие в отношении протестующих.

«Это совершенно ужасно и неприемлемо», — высказалась Анн Линде о ситуации в Беларуси.


Швеция активно поддерживает демократические силы в Беларуси. Ранее Линде уже встречалась со Светланой Тихановской для обсуждения ситуации и возможной помощи со стороны официального Стокгольма и ЕС.

В следующем году Швеция примет председательство в ОБСЕ. В рамках организации запущен «московский механизм», который позволяет провести международную оценку развитию событий и вынести рекомендации по реагирования международному сообществу.
 
 
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В следующем году Швеция примет председательство в ОБСЕ.
 
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