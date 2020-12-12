Источник материала: UDF



Анн Линде и Светлана Тихановская / МИД Швеции

«Это совершенно ужасно и неприемлемо», — высказалась Анн Линде о ситуации в Беларуси.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Глава МИД Швеции о ситуации в Беларуси: совершенно ужасно и неприемлемо В следующем году Швеция примет председательство в ОБСЕ.

Как передаёт, главной целью она называет свободные и честные выборы. Также, уверена Линде,должен быть привлечён к ответственности за насилие в отношении протестующих.Швеция активно поддерживает демократические силы в Беларуси. Ранее Линде уже встречалась содля обсуждения ситуации и возможной помощи со стороны официального Стокгольма и ЕС.В следующем году Швеция примет председательство в ОБСЕ. В рамках организации запущен «московский механизм», который позволяет провести международную оценку развитию событий и вынести рекомендации по реагирования международному сообществу.