Источник материала: UDF



Фото: Reuters

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко выбрал «иранский вариант» транзита Белорусский правитель решил не рисковать.

Одно из них - откровенияпо идее внести в Конституцию новый орган власти «Всебелорусское народное собрание».Немногие комментарии на данную тему носили, скорее, характер обсуждения самого факта появления «хурала» в Основном Законе. В реальности ситуация несколько сложнее.Внимание надо обращать на детали. В частности, предложение сделать этот орган «постоянным» со сроком полномочий 5 лет. И передать именно ему часть «президентских» полномочий.Это называется «иранский вариант» транзита. Почему? В отличие от Казахского варианта, где Назарбаев просто получил новую должность и возможность по желанию вмешиваться в политику страны, тут речь идёт о создании устойчивой системы. Где на низовом уровне (как в Иране) может быть буйство демократии, с активным парламентом, свободой прессы, конкуренцией мнений и даже драками в сессионном зале. Но новый орган (в Иране это «Совет экспертов» и «Совет стражей конституции») будет жёстко контролировать стратегические направления. И, возможно, назначения силовиков.При этом новый орган будет отвечать за изменения в Конституцию. А лишить его полномочий, то есть отстроить нормальную систему, без лишних раковых опухолей будет невозможно без конституционного процесса. Который в руках ... «Всебелорусского народного собрания». Как говориться, цикл замкнулся.Одним словом, Лукашенко решил не рисковать с подходами, вроде усиления Совета Безопасности, а пойти путём создания замкнутой и, как ему кажется, устойчивой системы.Контуры того, как это будет работать, а также почему «тактический уровень» принятия решений в такой схеме может быть «демократичным» (но это не повлияет на суть режима) - в данном видео.