Источник материала: Хартия'97

«Скоро-скоро свалит нудный старый дед!» 12.12.2020, 17:11

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Белорусы креативно подходят к протесту.

Сегодня — 126 день протестов в Беларуси. 12 декабря протестные акции и марши проходят по всей столице и во многих регионах нашей страны.

Вышел на акцию и Новогрудок, пишет телеграм-канал «Хартии-97» .

«От Орловки в Новогрудок пусть летит привет в обед. Говорит, что скоро-скоро свалит нудный старый дед!»

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