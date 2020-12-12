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«Скоро-скоро свалит нудный старый дед!»
Источник материала: Хартия'97
«Скоро-скоро свалит нудный старый дед!»
Белорусы креативно подходят к протесту.
Сегодня — 126 день протестов в Беларуси. 12 декабря протестные акции и марши проходят по всей столице и во многих регионах нашей страны.
Вышел на акцию и Новогрудок, пишет телеграм-канал
«От Орловки в Новогрудок пусть летит привет в обед. Говорит, что скоро-скоро свалит нудный старый дед!»
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Белорусы креативно подходят к протесту.
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