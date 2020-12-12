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На границах Беларуси случился транспортный коллапс

12.12.2020 17:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

На границах Беларуси случился транспортный коллапс

  • 12.12.2020, 17:06
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На границах Беларуси случился транспортный коллапс

В пунктах пропуска со странами Евросоюза вновь сложилась непростая ситуация.

По данным Госпогранкомитета на 16:00, своей очереди на выезд ожидает более 1300 большегрузных автомобилей, сообщает сайт naviny.by.

Как обычно, самая длинная «колейка» на литовском направлении — более 740:

«Каменный Лог» — более 300;

«Котловка» — более 180;

«Бенякони» — более — 140;

«Привалка» — более 120.

В Латвию пытаются выехать более 350 фур:

«Урбаны» — более 200;

«Григоровщина» — более 150.

В трех пунктах пропуска на границе с Польшей стоит более 210 грузовиков:

«Брузги» — более 80;

«Козловичи» — более 80;

«Берестовица» — более 50.

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В пунктах пропуска со странами Евросоюза вновь сложилась непростая ситуация.
 
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