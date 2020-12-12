|
На границах Беларуси случился транспортный коллапс
Источник материала: Хартия'97
На границах Беларуси случился транспортный коллапс
В пунктах пропуска со странами Евросоюза вновь сложилась непростая ситуация.
По данным Госпогранкомитета на 16:00, своей очереди на выезд ожидает более 1300 большегрузных автомобилей, сообщает сайт
Как обычно, самая длинная «колейка» на литовском направлении — более 740:
«Каменный Лог» — более 300;
«Котловка» — более 180;
«Бенякони» — более — 140;
«Привалка» — более 120.
В Латвию пытаются выехать более 350 фур:
«Урбаны» — более 200;
«Григоровщина» — более 150.
В трех пунктах пропуска на границе с Польшей стоит более 210 грузовиков:
«Брузги» — более 80;
«Козловичи» — более 80;
«Берестовица» — более 50.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пунктах пропуска со странами Евросоюза вновь сложилась непростая ситуация.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)