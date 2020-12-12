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Мезозой и рухлядь
Источник материала: Хартия'97
Мезозой и рухлядь
А теперь пусть Путин и дальше рассказывает про свои мультики.
Я сначала удивился:
Но нет: ни на одном сайте нет шпионов ЦРУ, китайских лазутчиков, агентов Моссада и никакой вообще вражеской сигуранцы… Даже никакого завалящего доморощенного иноагента не придумали.
А вместо МИ-6, везде во всех статьях (даже на Царьграде) просто – воры. Обычные российские ворюги. А то и просто работяги: стянули что плохо лежит и сдали в цветмет. А на вырученные деньги купили самогонки. И попировали всласть…
Почему так? А я вам отвечу: потому, что даже самый последний дурак на самом патриотическом сайте понимает, что российские радиостанции никому не нужны. Это мезозой, рухлядь, позапрошлый век, лампочка Яблочкова пополам с радио Попова.
И никакая даже самая глупая разведка в мире не будет рисковать своими агентами для того, чтобы заполучить этот антиквариат. А ведь это «самолет Судного дня»! Последняя надежда на ответный удар! Чуете куда клоню?
А теперь пусть Путин и дальше нам рассказывает про свои мультики, в которых летают ракеты с вечным двигателем… Ну, типа той, что недавно у путинских кулибиных взорвалась около Северодвинска. Там еще утечка радиации была… Ну, вспомнили?
Ох, грехи наши тяжкие…
Альфред Кох,
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А теперь пусть Путин и дальше рассказывает про свои мультики.
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