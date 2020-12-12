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Любой креатив разрушает систему
Источник материала: Хартия'97
Любой креатив разрушает систему
Каждый белорус может проявить свой особенный талант.
- Мы встали со своих мест и вышли на Марши. Тем самым мы нарушили твёрдый порядок системы и она начала сыпаться. Значит, система боится любых проявлений, которые не прописаны правилами, пишет телеграм-каналу
Любой креатив ее разрушает!
Каждый человек может проявить свой особенный талант:
- рисовать,
- петь,
- писать стихи,
- танцевать,
- украшать,
- рассказывать,
- даже писать креативные жалобы!
Накануне зимних праздников мы можем заняться украшением города всеми доступными способами. Даже детскими рисунками. Это безопасно и интересно!
Ощущение праздника = визуализация победы! Важно именно оптимистическое настроение! Мы победим систему!
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Каждый белорус может проявить свой особенный талант.
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