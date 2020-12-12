ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Любой креатив разрушает систему

12.12.2020 17:35 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Любой креатив разрушает систему

1
  • 12.12.2020, 16:46
  • 2,209
Любой креатив разрушает систему
Фото: тАСС

Каждый белорус может проявить свой особенный талант.

- Мы встали со своих мест и вышли на Марши. Тем самым мы нарушили твёрдый порядок системы и она начала сыпаться. Значит, система боится любых проявлений, которые не прописаны правилами, пишет телеграм-каналу «Баста» читатель.

Любой креатив ее разрушает!

Каждый человек может проявить свой особенный талант:

- рисовать,

- петь,

- писать стихи,

- танцевать,

- украшать,

- рассказывать,

- даже писать креативные жалобы!

Накануне зимних праздников мы можем заняться украшением города всеми доступными способами. Даже детскими рисунками. Это безопасно и интересно!

Ощущение праздника = визуализация победы! Важно именно оптимистическое настроение! Мы победим систему!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждый белорус может проявить свой особенный талант.
 
Новости дня
Новости разные
 
Audi приступила к выпуску электрического седана E-Tron GT
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика