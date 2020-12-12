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Глава МИД Швеции: Лукашенко должен быть привлечен к ответственности

12.12.2020 17:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Глава МИД Швеции: Лукашенко должен быть привлечен к ответственности

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  • 12.12.2020, 16:38
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Глава МИД Швеции: Лукашенко должен быть привлечен к ответственности
Анн Линде
фото: РИА Новости

Происходящее в Беларуси — неприемлемо.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде высказалась о ситуации в Беларуси, сообщает «Еврорадио» со ссылкой на ETC.

Главной целью Линде называет свободные и честные выборы. Также, уверена Линде, Александр Лукашенко должен быть привлечен к ответственности за насилие в отношении протестующих.

«Это совершенно ужасно и неприемлемо», — высказалась Линде о ситуации в Беларуси.

Швеция активно поддерживает демократические силы в Беларуси. В следующем году Швеция примет председательство в ОБСЕ. В рамках организации запущен «московский механизм», который позволяет провести международную оценку развитию событий и вынести рекомендации по реагирования международному сообществу.

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