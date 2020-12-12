|
Глава МИД Швеции: Лукашенко должен быть привлечен к ответственности
Источник материала: Хартия'97
Глава МИД Швеции: Лукашенко должен быть привлечен к ответственности
Происходящее в Беларуси — неприемлемо.
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде высказалась о ситуации в Беларуси, сообщает
Главной целью Линде называет свободные и честные выборы. Также, уверена Линде, Александр Лукашенко должен быть привлечен к ответственности за насилие в отношении протестующих.
«Это совершенно ужасно и неприемлемо», — высказалась Линде о ситуации в Беларуси.
Швеция активно поддерживает демократические силы в Беларуси. В следующем году Швеция примет председательство в ОБСЕ. В рамках организации запущен «московский механизм», который позволяет провести международную оценку развитию событий и вынести рекомендации по реагирования международному сообществу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Происходящее в Беларуси — неприемлемо.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)