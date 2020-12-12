На воскресенье объявлен желтый уровень опасности

Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.





По прогнозам синоптиков, 13 декабря, в некоторых регионах ожидается гололед, на отдельных участках дорог сохранится гололедица.

В этой связи объявлен желтый уровень опасности.

Как сообщалось ранее, только за минувшую пятницу за медицинской помощью по поводу холодовых и гололедных травм обратились 1867 человек.