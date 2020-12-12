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На воскресенье объявлен желтый уровень опасности
Источник материала: Навiны
Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.
По прогнозам синоптиков, 13 декабря, в некоторых регионах ожидается гололед, на отдельных участках дорог сохранится гололедица.
В этой связи объявлен желтый уровень опасности.
Как сообщалось ранее, только за минувшую пятницу за медицинской помощью по поводу холодовых и гололедных травм обратились 1867 человек.
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Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.
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