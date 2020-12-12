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Уроки истории: в Минске школьникам показали документальные фильмы о ВОВ

12.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Видеоурок истории провели для минских школьников и показали фильмы о Великой Отечественной войне. В Минобразования уверены, что так ученикам будет проще узнать о тех страшных событиях, передает «МИР 24».

Одна из лент – документальный фильм «Люди с черными душами» – о тех, кто согласились служить фашистам в 1941 году. Зрителю рассказывают о вербовке шпионов, о преступлениях карателей, о событиях времен холодной войны. Фильм был снят в далеком 1962 году. Затем его оцифровали.

«Очень поучительно. Как раньше люди воевали для того, чтобы сейчас мы могли жить спокойно», – поделилась впечатлениями ученица шестого класса Мария Устинова.

«Я, конечно, читаю книги военные и смотрю фильмы. Сдержать слез невозможно. Что касается этого фильма – я половину не знала, было очень интересно», – рассказала ученица десятого класса Милана Каминская

Историки подчеркивают, эта военная документалка интересна и актуальна сегодня. Например, сейчас некоторые белорусы во время уличных акций протеста используют бело-красно-белый флаг. Но под этой символикой действовали и пособники фашистов.

«Он использовался теми, кто пытался создать какое-то новое государство под патронажем германского второго рейха. Все это очень быстро закончилось. Снова этот флаг появился под патронажем уже третьего германского рейха. В момент оккупации части Советского Союза нацистами и их пособниками», – отметил политический эксперт Николай Стариков.

Сеансы исторических фильмов проходят в кинотеатре «Ракета». Он первым открыл свои двери для минчан после войны.



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В Минобразования уверены, что ученикам так будет легче узнать о тех страшных событиях.
 
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