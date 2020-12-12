ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Молодежь против. Рейтинг Путина среди российской молодежи упал до 20%

12.12.2020 17:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Согласно опросам Левада-центра, рейтинг президента РФ Владимира Путина в целом сохраняется на докарантинном уровне — 39% граждан (в 2019 году 38%).



При этом за год доля избирателей в возрасте от 18 до 24 лет, готовых голосовать за Путина, снизилась с 36% до 20%, сообщают «Открытые медиа».

Возрастные группы от 25 до 39 лет, от 55 лет и старше стабильны в своих предпочтениях. Как и год назад, 30% и 51% из них соответственно готовы проголосовать за Путина. У людей в возрасте от 40 до 54 лет симпатии к действующему президенту наоборот выросли с 31% до 39%.

Примечательно также, что при опросе за кого стали были голосовать избиратели, следующие по популярности за Путиным (39%) ответы в исследовании — это «не стал бы голосовать» (24%) и «не знаю, за кого голосовать» (16%).

Реакция молодежи предвосхищает то, что будет происходить в дальнейшем с остальными возрастными группами.

Опрос прошёл 19-26 ноября 2020 года среди 1607 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населённых пунктах, 50 субъектах России. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно опросам Левада-центра, рейтинг президента РФ Владимира Путина в целом сохраняется на докарантинном уровне — 39% граждан (в 2019 году 38%).
 
Новости дня
Новости разные
 
У інтэрнэце зьявіўся адкрыты ліст сілавікоў за новыя выбары
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика