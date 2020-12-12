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Фийон-Майе выиграл преследование в Хохфильцене, лучший из белорусов - 29-й

12.12.2020 17:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.


Квентен Фийон Майе. Фото: biathlonworld.com

Фийон-Майе (0+0+0+0) не допустил ни одного промаха и поднялся со второго места на первое. Его партнер по команде Эмильен Жаклен (0+0+0+0) выиграл серебро, стартовав шестым.

Победитель спринта Йоханнес Дале (1+0+1+0) финишировал третьим.

Лучшим из белорусов стал Антон Смольский (0+0+1+2), который откатился с 24-го места на 29-е.

Роман Елетнов (2+2+0+1) поднялся с 56-го места на 41-е, Сергей Бочарников (0+1+2+1) — с 54-го на 47-е.

 
 
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Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
 
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