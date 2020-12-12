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НАУ: конкурс на подготовку дипломатов для новой Беларуси 10 человек на место

12.12.2020 17:55 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

На подготовку дипломатов для новой Беларуси, которая будет создаваться после ухода нынешних властей, подано более 300 заявок.

Как сообщило Национальное антикризисное управление, прием заявок на обучение длился 10 дней. За это время было подано 314 заявок. Конкурс составил больше 10 человек на одно место.

Напомним, что обучение будущих дипломатов новой Беларуси будет вестись в Варшавском университете. Сол всеми, кто подал заявки свяжутся представители учебного заведения для проведения онлайн-интервью, которые пройдут с 14 по 17 декабря. Первые занятия планируется провести уже в текущем году.

«Народное антикризисное управление и дальше будет содействовать обучению кадров для новой Беларуси. НАУ открыто к сотрудничеству с высшими учебными заведениями стран-соседей и других государств», - сообщило НАУ в своем телеграмм-канале.

 
 
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На подготовку дипломатов для новой Беларуси, которая будет создаваться после ухода нынешних властей, подано более 300 заявок.
 
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