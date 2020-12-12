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Фото: ay.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Солистка группы IOWA выставила на аукцион свою картину Торги завершатся 16 декабря.

— Я нарисовала эту птицу… даже, наверное, это я. Эта картина напоминает мне Васнецова: его картину Сирин и Алконост. Песнь радости и печали. Для меня это нечто волшебное. Птица — она поет. У нее есть голос, уверенность. И по ее настроению, ее позе я чувствую, что эта птица ищет баланс. И она на верном пути, — говорит Екатерина.Все средства от продажи лота будут перечислены в Фонд культурной солидарности.Торги завершатся 16 декабря. За 15 тысяч рублей можно купить картину, не дожидаясь окончания торгов. Сделано 12 ставок, максимальная — 3 тысячи рублей.