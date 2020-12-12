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Власти предупреждают: за незаконную вырубку новогодних елок грозит большой штраф

12.12.2020 18:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Специалисты охраны природы отмечают, что, несмотря на массу возможностей законно приобрести елку к Новому году, многие пытаются украсить свой дом к празднику нелегальным путем.

Власти предупреждают: за незаконную вырубку новогодних елок грозит большой штраф

В этой связи традиционно в декабре усиливается контроль в лесах. Их патрулируют, чтобы выявить и привлечь к ответственности граждан, незаконно срубающих новогодние деревья, пишет «МН».

В этой связи отмечается, что законодательством предусмотрена административная ответственность:

  • незаконное уничтожение или повреждение деревьев и кустарников или иной растительности в лесах первой группы — штраф от 5 до 300 базовых величин;
  • на территории населенного пункта — от 10 до 300 базовых величин.

Кроме этого браконьер вынужден будет заплатить компенсацию вреда, причиненного окружающей среде.

 
 
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Специалисты охраны природы отмечают, что, несмотря на массу возможностей законно приобрести елку к Новому году, многие пытаются украсить свой дом к празднику...
 
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