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Власти предупреждают: за незаконную вырубку новогодних елок грозит большой штраф
Источник материала: Навiны
Специалисты охраны природы отмечают, что, несмотря на массу возможностей законно приобрести елку к Новому году, многие пытаются украсить свой дом к празднику нелегальным путем.
В этой связи традиционно в декабре усиливается контроль в лесах. Их патрулируют, чтобы выявить и привлечь к ответственности граждан, незаконно срубающих новогодние деревья, пишет
В этой связи отмечается, что законодательством предусмотрена административная ответственность:
Кроме этого браконьер вынужден будет заплатить компенсацию вреда, причиненного окружающей среде.
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Специалисты охраны природы отмечают, что, несмотря на массу возможностей законно приобрести елку к Новому году, многие пытаются украсить свой дом к празднику...
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