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Лукашенко отметил многогранное дарование и огромную работоспособность Валентина Гафта
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким
По его словам, творчество актера «хорошо знают и любят на белорусской земле».
Лукашенко отметил исключительный талант народного артиста, благодаря которому он стал любимцем театралов и киноманов.
Как сообщает пресс-служба Лукашенко, в соболезновании говорится о «многогранном даровании и огромной работоспособности артиста».
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Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким умершего сегодня народного артиста РСФСР Валентина Гафта.
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