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Лукашенко отметил многогранное дарование и огромную работоспособность Валентина Гафта

12.12.2020 18:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким умершего сегодня народного артиста РСФСР Валентина Гафта.

Лукашенко отметил многогранное дарование и огромную работоспособность Валентина Гафта

По его словам, творчество актера «хорошо знают и любят на белорусской земле».

Лукашенко отметил исключительный талант народного артиста, благодаря которому он стал любимцем театралов и киноманов.

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, в соболезновании говорится о «многогранном даровании и огромной работоспособности артиста».

 
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Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким умершего сегодня народного артиста РСФСР Валентина Гафта.
 
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