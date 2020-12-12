Лукашенко отметил многогранное дарование и огромную работоспособность Валентина Гафта

Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким умершего сегодня народного артиста РСФСР Валентина Гафта.





По его словам, творчество актера «хорошо знают и любят на белорусской земле».

Лукашенко отметил исключительный талант народного артиста, благодаря которому он стал любимцем театралов и киноманов.

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, в соболезновании говорится о «многогранном даровании и огромной работоспособности артиста».