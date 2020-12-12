Глава МИД Швеции высказалась о ситуации в Беларуси





Анн Линде и Светлана Тихановская / МИД Швеции





передаёт ETC, главной целью она называет свободные и честные выборы. Также, уверена Линде, Александр Лукашенко должен быть привлечён к ответственности за насилие в отношении протестующих. КакETC, главной целью она называет свободные и честные выборы. Также, уверена Линде, Александр Лукашенко должен быть привлечён к ответственности за насилие в отношении протестующих.





"Это совершенно ужасно и неприемлемо", — высказалась Линде о ситуации в Беларуси.





Еврорадіо Швеция активно поддерживает демократические силы в Беларуси. Ранее Линде уже встречалась со Светланой Тихановской для обсуждения ситуации и возможной помощи со стороны официального Стокгольма и ЕС, пишет





В следующем году Швеция примет председательство в ОБСЕ. В рамках организации запущен "московский механизм", который позволяет провести международную оценку развитию событий и вынести рекомендации по реагирования международному сообществу.



