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Глава МИД Швеции высказалась о ситуации в Беларуси
Источник материала: Партизан
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде высказалась о ситуации в Беларуси.
Анн Линде и Светлана Тихановская / МИД Швеции
Как
"Это совершенно ужасно и неприемлемо", — высказалась Линде о ситуации в Беларуси.
Швеция активно поддерживает демократические силы в Беларуси. Ранее Линде уже встречалась со Светланой Тихановской для обсуждения ситуации и возможной помощи со стороны официального Стокгольма и ЕС, пишет
В следующем году Швеция примет председательство в ОБСЕ. В рамках организации запущен "московский механизм", который позволяет провести международную оценку развитию событий и вынести рекомендации по реагирования международному сообществу.
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Министр иностранных дел Швеции Анн Линде высказалась о ситуации в Беларуси.
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