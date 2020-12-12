Источник материала: Tut.by

Шифр в записке серийного убийцы Зодиака разгадали спустя 51 год. Это сделали криптографы-любители, передает TJournal .



Источник: TJournal

Зодиак — маньяк, убивший, по его собственным заявлениям, 37 человек в Сан-Франциско в конце 1960-х. Имя он взял себе сам, подписывая так зашифрованные послания, которые он присылал полиции и журналистам. В сообщениях оставлял подсказки и подробности преступления, но их еще нужно было расшифровать.

За полвека Зодиака так и не удалось вычислить, а сочетание «неуловимого» образа, «игрой» с полицией и зашифрованных писем сделало его популярным персонажем американской поп-культуры. В 2007 году Дэвид Финчер снял фильм «Зодиак» с Джейком Джилленхолом, Марком Руффало и Робертом Дауни-младшим.

Первое послание маньяка под названием «Шифр 408» разгадали еще в 1969 году (там он говорил, что убийства доставляют ему удовольствие), но некоторые сообщения не могут «взломать» до сих пор. Но 11 декабря 2020 года ФБР объявило о раскрытии криптограммы, известной как «Шифр 340». Это сделала команда криптографов-любителей.

340-символьный шифр прислали в редакцию газеты The San Francisco Chronicle в ноябре 1969 года — оно было подписано фирменным знаком Зодиака. Перед этим, 11 октября, серийный убийца застрелил в Сан-Франциско 29-летнего Пола Ли Стайна. Он — последняя из семи «канонических» жертв Зодиака, подтвержденных правоохранительными органами.



«Шифр 340». Источник: TJournal

«Шифр 340» разгадал Дэвид Оранчак (David Oranchak), 46-летний программист из Вирджинии. Он посвятил расшифровке посланий зодиака почти 15 лет, заинтересовавшись темой в 2006 году. Он ведет YouTube-канал и администрирует сайт о шифрах Зодиака и отмечает, что ничего бы не смог без напарников: австралийского математика Сэма Блейка и бельгийского программиста Ярла ван Эйке.

«Это потрясающе. Мы сидели над решением с прошлой субботы. Знаете, когда я впервые стал изучать шифры Зодиака много лет назад, то подумал: „О, там я могу просто написать программу и все решить“. Но все это время он надирал мне задницу. До этого дня», — говорит Дэвид Оранчак.

По словам Оранчака, «Шифр 340» очень комплексный — это может говорить о том, что Зодиак расстроился после быстрой разгадки «Шифра 408» и стремился усложнить задачу. Если в первом письме нужно было подобрать буквы, соответствующие символам, то во втором слова выстраивались по диагонали вниз, а иногда смещались в сторону по столбцу.

С помощью программы любители перепробовали более 650 тысяч возможных решений, но она не показывала ничего подходящего, пока 3 декабря не выдала отдельные словосочетания «пытаться поймать меня» и «газовая камера». В раскрытом послании оказалось, что Зодиак не пользовался пунктуацией, а слово «рай» написал с ошибкой.

«Надеюсь, вам очень нравится пытаться меня поймать. Это не я был на ТВ-шоу, где говорили обо мне. Я не боюсь газовой камеры, потому что она отправит меня в рай еще раньше. Теперь у меня достаточно рабов, работающих на меня, а у остальных нет ничего, когда они достигают рая. Потому что они боятся смерти, а я не боюсь, потому что знаю: моя новая жизнь будет легкой после райской смерти», — говорится в письме.

Фраза про ТВ-шоу, судя по всему, отсылает к событиям октября 1969 года: тогда кто-то позвонил на телешоу Бэй-Ареа, представился Зодиаком и поговорил с адвокатом Мелвином Бели.

В ФБР подтвердили получение шифра: «За последние 50 лет наш отдел получил множество разгадок от граждан, но ни одно из них не заслуживало внимания. Но шифр недавно разгадала группа из трех разных лиц». В агентстве подчеркнули, что расследование убийств 1968—1969 годов продолжается.

Оранчака огорчает одно — разгаданное им послание ничего не говорит о личности Зодиака. Остались еще две записки от серийного убийцы, но их очень сложно разгадать из-за небольшого объёма: «Я не думаю, что это сообщение полезно для родственников жертв. Это, скорее, относится к тому хламу, который любил писать убийца. Его цель — причинить людям боль и заставить их бояться».