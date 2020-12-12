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Какой будет погода в воскресенье

12.12.2020 18:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Какой будет погода в воскресенье

  • 12.12.2020, 18:26
Какой будет погода в воскресенье

Прогноз на ближайшие дни.

13-14 декабря (воскресенье-понедельник) погоду будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с территории Украины. Ожидается облачная погода, пишет сайт pogoda.by.

13 декабря ночью местами, днем на большей части территории страны прйдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-8°С, по юго-западу 0..+1°С, максимальная днем -4..+3°С.

14 декабря на большей части территории страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Местами ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточной четверти слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью от -6°С по северу до +1°С по югу, днем -3..+3°С.

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Прогноз на ближайшие дни.
 
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