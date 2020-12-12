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«Я выхожу, а ты?»
Источник материала: Хартия'97
«Я выхожу, а ты?»
Белорусы передают протестный привет.
Сегодня — 126 день непрерывных протестов в Беларуси. 12 декабря акции и марши проходят по всей столице и во многих регионах нашей страны.
- Зелёный Луг (Минск) и Билево (Витебск) передают протестный привет, пишет телеграм-канал
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Белорусы передают протестный привет.
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