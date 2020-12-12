Источник материала: Хартия'97

Армения заявила, что Азербайджан начал новое наступление в Нагорном Карабахе 12.12.2020, 18:14

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Баку никаких комментариев не дает.

Азербайджанские военные 12 декабря возобновили наступление в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении министерства обороны Армении, пишет "Гордон" .

"12 декабря азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении населенных пунктов Беюк Таглар – Хцаберд", – подчеркнули в ведомстве.

На сайте министерства обороны Азербайджана комментариев о возобновлении наступления в Нагорном Карабахе на момент публикации новости не было.

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