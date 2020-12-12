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Армения заявила, что Азербайджан начал новое наступление в Нагорном Карабахе
Источник материала: Хартия'97
Армения заявила, что Азербайджан начал новое наступление в Нагорном Карабахе
Баку никаких комментариев не дает.
Азербайджанские военные 12 декабря возобновили наступление в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении министерства обороны Армении, пишет
"12 декабря азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении населенных пунктов Беюк Таглар – Хцаберд", – подчеркнули в ведомстве.
На сайте министерства обороны Азербайджана комментариев о возобновлении наступления в Нагорном Карабахе на момент публикации новости не было.
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Баку никаких комментариев не дает.
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