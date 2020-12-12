ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Интересная статистика: женщины забирают деньги из белорусских банков

12.12.2020 18:37 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Интересная статистика: женщины забирают деньги из белорусских банков

  • 12.12.2020, 17:45
  • 2,228
Интересная статистика: женщины забирают деньги из белорусских банков

Мужчины также, но женщины все же больше.

В третьем квартале 2020 года срочные вклады физических лиц в белорусских банках уменьшились на 1,2 млрд рублей (на 6,5%) и на 1 октября составили 17,62 млрд рублей.

Об этом сообщает сайт naviny.by со ссылкой на аналитический обзор «Знай своего клиента», подготовленный Национальным банком (НББ).

Депозиты в национальной валюте составили 4,68 млрд рублей и снизились с июня на 462 млн рублей (9%).

Депозиты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) составили 12,94 млрд рублей и снизились с июня на 758 млн рублей (на 5,5%).

Согласно отчету НББ, уменьшение депозитов произошло в основном за счет клиентов-женщин.

По данным Национального банка, женщины старше 55 лет и мужчины от 26 до 60 лет чаще всего размещают вклады в коммерческих банках.

В исследовании НББ приняли участие 23 из 24 коммерческих банков Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Уроки истории: в Минске школьникам показали документальные фильмы о ВОВ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика