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Каждый стакан воды на счету: в Крыму массово сливают воду из систем отопления?
Источник материала: Хартия'97
Каждый стакан воды на счету: в Крыму массово сливают воду из систем отопления?
Фотофакт.
На временно оккупированном Российской Федерацией Крыму из-за острого дефицита воды жители продолжают «добывать» ее из отопительных систем. Об этом в социальной сети Twitter сообщает пользователь с ником «Крымский бандеровец», сообщает
«Жители Симферополя продолжают сливать воду из систем отопления. Оккупанты на одном из таких домов повесили объявление, поплакались о том, что «каждый стакан воды на счету», и предложили жильцам самостоятельно «принять меры по устранению нарушителя». Жесть. А чем устранять?», — написал пользователь.
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