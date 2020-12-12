Патриотические автопробеги: активисты Беларуси исколесили тысячи километров

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси прошел традиционный патриотический автопробег . Каждые выходные люди разных возрастов и профессий отправляются в путешествие по стране. За несколько месяцев активисты исколесили тысячи километров, передает «МИР 24».

Главное условие для участия – государственная символика. Ею украшают машины. А вот наличие автомобиля не обязательно, подчеркивают марафонцы. Место всегда найдется. Каждый раз во время поездки колонна посещает памятные и знаковые места страны. В этот раз отправились в город Жодино – там выпускают известные во всем мире карьерные самосвалы.

«Это не первый наш автопробег. Мы ездим практически всегда. Нам нравится. Знакомимся с новыми людьми. С какими-то уже подружились. Общаемся. Встречаемся. Ездим узнавать новые места»; «Мы хотим, чтобы наша страна выстояла и осталась такой, какая она была – прекрасной, самой красивой на земле», – поделились учстники автопробега.

На обратном пути участники заехали в Борисов и посетили предприятие, где выпускают легковые автомобили.