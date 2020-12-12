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Романчук: «Белорусские власти построили ОМОНа-экономику»

12.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Экономист предупреждает: в ситуации, когда нет хорошо работающей экономики, политика доходов и сбережений требует кардинального пересмотра.

Романчук: «Белорусские власти построили ОМОНа-экономику»

– Белорусы, к сожалению, разучились сберегать, – поясняет Ярослав Романчук на ОГП-ТВ. – Согласно опросу домашних хозяйств, целых 40 процентов домашних хозяйств имеют свои сбережения. А как быть с остальными 60 процентами?

60% – это порядка 1,8 миллиона семей не имеют сбережений. У них запас на месяц-два. Если им сокращать денежные доходы в виде пенсий и зарплат, что они будут делать? Они начнут осознавать простую вещь, что белорусские власти не только сделали насилие с экономикой и правом при помощи ОМОНа – они построили ОМОНа-экономику, в которой главными являются номенклатурно-силовые кланы.

Им плевать на сбережения, им плевать на долгосрочную стратегию развития. Они думают только о том, как закрыть дыры и дать деньги себе любимым.

Поэтому в следующем году, друзья, я думаю, будет падение всех показателей. В 2020-м ВВП в долларовом выражении сократился на около 7 млрд долларов, бюджет потерял порядка 5-6 млрд долларов, экспорт товаров упал порядка на 5-6 млрд долларов.

И это только начало, потому что эти цифры были получены, в том числе, за счет того, что мы отгрузили товары и не получили оплату. А если мы посчитаем это, учтем те токсичные замороженные активы, которые сконцентрировались на балансах предприятий, на складах непроданных товаров, то в этом году экономика должна была бы по-честному упасть на 6-8%.

И тогда с этого низкого старта можно было бы начинать честные реформы. Но о реформах никто не говорит, а все говорят только об очковтирательствах, галочно-палочной системе, которая в 2020 году добивала нашу экономику и нашу страну.

 
 
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Экономист предупреждает: в ситуации, когда нет хорошо работающей экономики, политика доходов и сбережений требует кардинального пересмотра.
 
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