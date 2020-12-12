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Пятрас Ауштрявичюс: Евросоюз готовит список белорусских компаний, против которых будут введены санкции
Источник материала: Хартия'97
Пятрас Ауштрявичюс: Евросоюз готовит список белорусских компаний, против которых будут введены санкции
Брюссель готовит третий санкционный удар по режиму Лукашенко.
Как рассказал
«Сейчас все на техническом уровне, на экспертном уровне. Эксперты Еврокомиссии готовят дополнительные списки тех компаний, которые должны быть туда включены», — рассказал литовский политик.
В очередной раз к белорусскому вопросу в Брюсселе вернутся, скорее всего, в понедельник. Увидим же списки, возможно, и к праздникам, прогнозирует Пятрас Ауштрявичюс. К тому же Литва не исключает возможности расширить национальные санкции для официальных лиц Беларуси.
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Пятрас Ауштрявичюс: Евросоюз готовит список белорусских компаний, против которых будут введены санкции
Брюссель готовит третий санкционный удар по режиму Лукашенко.
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