Источник материала: Хартия'97

Что можно услышать на Марсе: запись InSight 2 12.12.2020, 19:03

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Запись этого аудио стала незапланированным удовольствием.

Ландер, предназначенный для исследований внутреннего строения Марса, оборудован, помимо прочих приборов, датчиком воздушного давления и сейсмометром. Эти приборы, независимо друг от друга, зарегистрировали колебания, порожденные марсианским ветром. Попросту говоря — шум ветра на Марсе.

Это произошло впервые в истории — предыдущие аппараты такой аппаратуры не имели. Сам факт наличия ветра на Марсе известен очень давно, было очевидно и то, что он должен производить какие-то звуки, пишет «Популярная механика» .

По расчетам специалистов, ветер дул со скоростью 10–15 миль в час (5–7 метров в секунду) с северо-запада на юго-восток. Его направление соответствовало направлению движения пылевых вихрей в зоне приземления, которые наблюдались с орбиты.

«Запись этого аудио была незапланированным удовольствием, — сказал Брюс Банердт, главный исследователь InSight в Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене, Калифорния. — Но одной из задач, которыми занимается наша миссия, является выявление любого движения на Марсе, и, естественно, это включает атмосферные движения, и вызываемые ими звуки».

По итогам этого наблюдения NASA прошла пресс-конференция.

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