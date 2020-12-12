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Андрей Кураев: Может, голос церкви — это те, кто зажигает на своих елках белые и красные лампочки
Источник материала: Хартия'97
Андрей Кураев: Может, голос церкви — это те, кто зажигает на своих елках белые и красные лампочки
Хотя они и не носят рясы.
В эфире Youtube-канала
«Если большинство иерархов предпочитает отмалчиваться, отмалчиваться (а то и даже славословить полицаев и их руководителя), простые люди, которые и составляют церковь, их позиция другая. Я бы сказал так: вполне можно считать, что голос тех, кто на своих квартирных елках зажигает белые и красные лампочки, может, это и есть голос церкви? Хотя они и не носят рясы», — считает Андрей Кураев.
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Хотя они и не носят рясы.
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