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Андрей Кураев: Может, голос церкви — это те, кто зажигает на своих елках белые и красные лампочки

12.12.2020 19:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Андрей Кураев: Может, голос церкви — это те, кто зажигает на своих елках белые и красные лампочки

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  • 12.12.2020, 18:41
  • 3,074
Андрей Кураев: Может, голос церкви — это те, кто зажигает на своих елках белые и красные лампочки
Андрей Кураев

Хотя они и не носят рясы.

В эфире Youtube-канала «И грянул Грэм» известный российский богослов Андрей Кураев ответил на вопрос, «где голос православной церкви, когда в Беларуси творится беззаконие».

«Если большинство иерархов предпочитает отмалчиваться, отмалчиваться (а то и даже славословить полицаев и их руководителя), простые люди, которые и составляют церковь, их позиция другая. Я бы сказал так: вполне можно считать, что голос тех, кто на своих квартирных елках зажигает белые и красные лампочки, может, это и есть голос церкви? Хотя они и не носят рясы», — считает Андрей Кураев.

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