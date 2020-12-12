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Белорусские биатлонистки стали 10-ми в эстафете в Хохфильцене, Смольский– 29-м в "пасьюте"

12.12.2020 20:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Женская сборная Беларуси по биатлону заняла 10-е место в эстафетной гонке на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Елена Кручинкина и Анна Сола "заработали" три штрафных круга и использовали 11 дополнительных патронов. Самым неудачным для нашей команды оказался последний, четвертый, этап. Алимбекова же, которая накануне одержала победу в спринте, снова себя проявила номером один белорусской сборной: она передала эстафету подругам по команде с лучшим временем, пишет interfax.by

Победу в гонке праздновали норвежки. На пъедестал также взошли сборные Франции и Швеции.

Вечером в субботу также на старт вышли мужчины. Им предстояло соревноваться в гонке преследования. Лучший из белорусов, Антон Смольский стартовал с 24-й позиции, и мог улучшить свои результаты. Тем не менее, он практически не изменил их, финишировав на 29-й позиции. На 41-м месте в итоговом протоколе расположился Роман Елетнов (стартовал 56-м), на 47-м – Сергей Бочарников (стартовал 54-м).

Победу в мужской гонке преследования одержал француз Кентен Фийон-Майе, вторым был его партнер по команде Эмильен Жаклен, третьим – норвежец Йоханнес Дале.

В воскресенье, 13 декабря, в рамках третьего этапа Кубка мира в Хохфильцене пройдут мужская эстафетная гонка и женская гонка преследования. Победительница спринта белоруска Динара Алимбекова будет стартовать первой.
 
 
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Женская сборная Беларуси по биатлону заняла 10-е место в эстафетной гонке на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене.
 
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