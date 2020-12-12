«Он покорил сердца миллионов зрителей»: Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Гафта

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким актера Валентина Гафта, умершего на 86-м году жизни. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

«Творчество Валентина Иосифовича хорошо знают и любят на белорусской земле. Благодаря исключительному таланту он покорил сердца миллионов зрителей и добился настоящего успеха», – заявил Лукашенко.

Президент Беларуси подчеркнул, что многогранное дарование и огромная работоспособность артиста снискали глубокое уважение профессионалов и всенародную любовь.

«Работы мастера – это целая эпоха в развитии современного театра и кино. Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах», – добавил белорусский лидер.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования вдове Гафта Ольге Остроумовой в связи со смертью актера.