ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Он покорил сердца миллионов зрителей»: Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Гафта

12.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким актера Валентина Гафта, умершего на 86-м году жизни. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

«Творчество Валентина Иосифовича хорошо знают и любят на белорусской земле. Благодаря исключительному таланту он покорил сердца миллионов зрителей и добился настоящего успеха», – заявил Лукашенко.

Президент Беларуси подчеркнул, что многогранное дарование и огромная работоспособность артиста снискали глубокое уважение профессионалов и всенародную любовь.

«Работы мастера – это целая эпоха в развитии современного театра и кино. Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах», – добавил белорусский лидер.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования вдове Гафта Ольге Остроумовой в связи со смертью актера.

Напомним, Валентин Гафт скончался в субботу, 12 декабря, на 86-м году жизни. Сообщается, что причиной смерти стал инсульт, после которого артист восстанавливался несколько лет. Прощание с народным артистом РСФСР состоится 15 декабря в театре «Современник».



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси добавил, что в его стране хорошо знают и любят творчество актера.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Вольны хор» прэзэнтуе анлайн альбом «Годныя песьні». ВІДЭА
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика