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«Он покорил сердца миллионов зрителей»: Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Гафта
12.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким актера Валентина Гафта, умершего на 86-м году жизни. Об этом сообщает
Президент Беларуси подчеркнул, что многогранное дарование и огромная работоспособность артиста снискали глубокое уважение профессионалов и всенародную любовь.
Ранее президент России Владимир Путин
Напомним, Валентин Гафт
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Президент Беларуси добавил, что в его стране хорошо знают и любят творчество актера.
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