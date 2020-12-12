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Новый глава МИД Литвы анонсировал расширение санкционного списка пособников режима Лукашенко
Источник материала: Хартия'97
Новый глава МИД Литвы анонсировал расширение санкционного списка пособников режима Лукашенко
На данный момент в нем более 150 человек.
Новый глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил
«Люди, причастные к зверствам, происходящим на улицах, могут оказаться под санкциями, и Литва включит их в список. Мы можем ожидать, что литовский национальный санкционный список может расшириться еще больше», — рассказал глава МИД Литвы.
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На данный момент в нем более 150 человек.
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