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На видео попали неизвестные, которые отключают электричество в протестных домах

12.12.2020 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

На видео попали неизвестные, которые отключают электричество в протестных домах

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  • 12.12.2020, 19:55
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На видео попали неизвестные, которые отключают электричество в протестных домах

Страна должна знать своих «героев».

Минчане продолжают рассказывать о таинственных отключениях электричества у них в квартирах за долги по коммуналке. На этот раз без света остались некоторые жители квартала «Магистр». Как и у жильцов домов по улице Скорины, задолженность за квартиру у них была частичная и с 25 ноября, то есть меньше 15 дней. В службе 115 сказали, что семья в списке должников не числится, так как туда попадают те, кто просрочил оплату на 2 и больше месяцев. В ЖЭУ заявили, что свет отключили не они. При этом камера наблюдения, которая висит у входа в подъезд, запечатлела, кто приходил туда в то время, когда пропало электричество, пишет tut.by.

Пару дней назад жителям арендных домов в Первомайском районе Минска, у которых была хоть какая-то задолженность по коммуналке, отключили электричество. Все они рассказывают примерно одинаковые истории.

— Днем у меня в квартире и у некоторых других жителей дома пропало электричество. Соседи в это время заметили, что у электрощитка на лестничной площадке копошатся какие-то люди.

Одна из соседок оказалась дома, она вышла на лестницу, начала спрашивать у людей, кто они такие, говорила, что у нее дети и электричество ей отключить не могут. Но люди просто стояли и в полном безмолвии откручивали провода в щитке, — рассказывает минчанин Максим. — У всех, кому отключили электричество, сделано это по-разному. Кому-то просто выдернули проводок, кому-то сняли предохранитель. У меня вообще непонятно отключили. Вроде все на месте, но электричества не было.

Максим говорит, что в домовом чате люди писали, что видели во дворе неких работников в синей форме и оранжевых касках. Они были похожи на коммунальников.

Когда отключили электричество, разбираться с этим стала супруга Максима. Сам он работал, но был с ней на связи.

— Супруга позвонила в 115, там сказали, что в списке должников нас нет. Предложили оставить заявку, чтобы мастер приехал и все наладил. Позже нам перезвонили из аварийки и сказали, что мы все-таки в списке на отключение электричества из-за задолженности по квартплате, мол, они не приедут. У нас жилье арендное. Аренда идет вместе с коммуналкой. Задолженность была далеко не за два месяца, да и составляла всего около 100 рублей. Вообще мы в месяц платим больше 300 рублей, — продолжает собеседник. — Жена перезвонила в 115, а там уже говорят, что у нас неуплата. Мы позвонили во всевозможные коммунальные службы, никто не признался, что за люди отключили электричество. В ЖЭУ сказали, что они нам свет не отключали. Я вызвал милицию. А что еще делать? Непонятно кто, непонятно почему, без уведомления пришел, залез в щиток и просто отрубил мне электричество. При этом никто ничего не опечатал, пломбы не было. В списках службы 115 нас не было в должниках. Значит, это какие-то злодеи отключили.

По словам Максима, к нему приехала милиция, составили протокол. Сказали, что участковый будет разбираться.

— Вечером нам пришлось ужинать у соседей, у которых электричество было. Откуда у аварийной службы информация о том, что у нас есть неуплата, неизвестно. Вчера приехал монтер и все включил, — заключил молодой человек.

У подъезда дома, в котором живет Максим, есть камера видеонаблюдения, которая запечатлела, кто заходил туда в то время, когда у людей пропало электричество.

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Теги: Минск
 
 
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